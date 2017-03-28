寄望川普釋利多 香港股市反彈

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香港股市今天隨亞洲股市走高，收復昨天的大部分失地，主因美國總統川普上周推動新健保法案雖然受挫，市場仍期待他能實現促進經濟成長的計畫。

恆生指數終場上漲0.63%，或152.17點，收在24345.87點；國企股指數上漲0.6%，收在10425.89點。

不過，上海證券交易所綜合指數下跌0.43%，或14.01點，收在3252.95點；深圳證交所綜合指數也下跌0.25%，或5.19點，收在2034.22點。1060328

(中央社)