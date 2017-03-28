30日夕陽西下後 記得看火星合月
30日正逢農曆三月初三，當天黃昏後的西方天空，將可看到一彎新月與火星相互輝映的「火星合月」景象。中國大陸天文專家形容，這一景象彷彿是「月亮船上拋落下的紅寶石」。
新華社報導，中國大陸天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩表示，30日晚間7時左右，如果天氣條件佳，一輪彎而細的新月將出現在西方天空，像是「一條小船在雲海中飄盪」。
他說，屆時在月亮右上方約5度之處，用肉眼就可看到一顆偏紅色的星星，就是火星。而這幅「火星合月」的景象，猶如「月亮船上拋落下的一顆紅寶石」。
中國大陸天文專家建議，這次「火星合月」除可用肉眼觀測外，民眾當天也可用50倍以上的望遠鏡，就近觀察這兩個在天球位置相距不遠的天體，效果更佳。
其中，火星在高倍率望遠鏡裡，會以橙色的球狀出現。民眾若有耐心，還可試著尋找覆蓋在火星南北兩極的白色極冠。1060328
(中央社)
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