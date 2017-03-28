陸泳將孫楊整牙了 網民：介紹傅園慧去
中國大陸奧運金牌泳將孫楊最近在微博曬出海邊自拍照，小麥色皮膚露出腹肌，一排整齊潔白的牙齒露出，之前齒列不正的狀況似乎不見了。先前他曾在微博上表示要矯正牙齒，看來已經完成了。
新浪娛樂報導，孫楊過去對自己牙齒不滿意，經常抿嘴不露牙，注重自己公眾形象的他也曾在微博發文，下定決心要矯正牙齒，並在去年結束巴西里約奧運，回到中國大陸後向牙醫求診。
在孫楊微博照片中，他半裸上身，腹肌線條明顯，牙齒潔白整齊。粉絲們紛紛表示「看來情敵要變多。」還有人則調侃「把牙整好了，把醫院介紹給（大陸游泳女將）傅園慧吧，她也很需要。」1060328
(中央社)
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