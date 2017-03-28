年金改革 總統尊重政院方案與立院審查

行政院政務委員林萬億今天向總統蔡英文報告年金改革相關法案進度，總統府會後轉述，蔡總統尊重行政院以年改會版本為基礎所提出的方案內容，也尊重國會的後續法案審查。

負責年金改革的行政院政務委員林萬億今天入府，向蔡總統報告近期以來，年金改革法案、討論的進度。

總統府發言人黃重諺會後轉述，今天這項會議是蔡總統定期聽取擔任年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，以及政委林萬億，有關年金改革的進度報告。

黃重諺指出，今天會議上，林萬億就目前行政院研擬的草案，向總統說明。對於行政院以年改會版本做為基礎的方案，蔡總統表示尊重，也會尊重國會的後續法案審查。

至於林萬億報告內容，總統府說，年改辦公室稍晚將發出新聞稿說明。

今天出席人員，除了陳副總統、林萬億，也包括勞動部長林美珠、教育部長潘文忠。

由於考試院日前提出的公務員年改版本，與政院有出入，媒體關切考試院今天為何未派人出席會議？黃重諺說，今天是例行報告，本來就沒有這樣安排。

至於今天會中是否有提到，行政院與考試院方案不同？黃重諺說，並沒有這樣談。

媒體追問，今天是否有討論到公教老年最低生活保障的「樓地板」標準，要採取甲案或乙案？黃重諺說，今天沒有所謂決定什麼甲案、乙案，總統尊重行政院現在草擬的方案，而行政院草擬的案子其實就是以年改會的版本做為基礎的方案，「政府的意志，就是以年改會為基礎」。1060328

(中央社)