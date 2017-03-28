通緝犯機場逃亡 高雄航空站：檢討
趙姓通緝犯昨天深夜搭機回高雄機場時，破壞機坪逃生窗逃跑，外界質疑航站報案慢半拍，延誤警方逮人時機，民航局高雄航空站副主任孫翼中今天說，會和航警檢討有無再精進空間。
孫翼中指出，趙男機場逃亡事件昨天深夜第1次警報聲響起，是機坪逃生窗遭開啟警報，由於要先派員到場查看是何狀況，是遭誤開或旅客掉落，並沒有馬上報案；直到第2次機場電子圍籬警報響了，確定特殊事件發生才通報航警。航警雖於3分鐘內趕到，但仍被對方跑掉。
他又說，航站對機場內的狀況會先行了解，並非任何狀況都要通報航警，以免航警疲於奔命。
孫翼中表示，事件發生了，「我們和航警會檢討有無再精進空間，或設施可以再加強之處」。1060328
(中央社)
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