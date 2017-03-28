大就是美 吳晟：錯的 缺乏知識又膚淺

徐志摩說「數大便是美」，台灣鄉土文學作家吳晟今天在成功大學卻說，台灣許多人對美產生錯誤觀念，以為大就是美，以為紅紅的就是美，顯然缺乏知識，又很膚淺。

總統府資政吳晟今天在成功大學中文系館暢談「寫詩與種樹」，他認為一個人的行為是來自於知識、思想與價值觀，行為舉止受其影響而不自覺。

他表示，台灣許多人對美產生錯誤觀念，以為大就是美，以為紅紅的就是美，於是阿勃勒、黃花風鈴木、羊蹄甲等，就拼命的種，這種行為顯然是缺乏知識，也很膚淺。

台灣人近幾年來也瘋櫻花，彰化海邊就種了數萬株櫻花，吳晟說，海邊風大，造成櫻花大量死亡，人們只知道要賞櫻，卻不知道，也不想了解海邊不適合種櫻花。

吳晟同時舉「落羽松」為例，「落羽松」適合在歐洲寒冷氣候，可能是台灣人無知或迷戀歐洲情懷、瘋迷落羽松，台中建商就大量在新建案種植落羽松，滿足那些有歐洲情懷的人，卻不知台灣完全不適合種落羽松，它的根會不斷地蔓延，破壞環境。1060328

(中央社)