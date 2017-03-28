高雄農田水利會補選 查獲疑現金賄選

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高雄農田水利會長補選，橋頭地檢署接獲檢舉，今天傳喚薛姓樁腳及史姓、蔡姓會員，史姓會員坦承收受薛姓樁腳交付賄款，訊後，薛姓樁腳以新台幣5萬元交保，其他兩人請回。

橋頭地檢署表示，獲報指民國106年高雄農田水利會長補選，疑似有現金買票賄選的不法情事，指派主任檢察官王柏敦率同檢察官陳靜宜，指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組偵辦。

檢方今天傳喚薛姓樁腳及史姓、蔡姓會員到案，經檢察官訊問後，史姓會員坦承收受薛姓樁腳交付的賄款1000元，並當庭繳回不法所得。

檢察官以薛姓樁腳涉犯農田水利會組織通則投票行賄罪、史姓及蔡姓會員涉犯投票收賄罪嫌重大，命薛姓樁腳以5萬元交保，史姓及蔡姓會員予以請回。1060328

(中央社)