父母讓女兒姓阿拉被擋 民權團體告喬州

我要評比

喬治亞州一對夫婦想將女兒的姓氏取作「阿拉」受阻，民權團體為此控告喬治亞州政府。

喬治亞州夫婦韓迪（Elizabeth Handy）和沃克（Bilal Walk）想讓22個月大的女兒姓阿拉（Allah）。

但據美國「亞特蘭大新聞憲政報」（AJC）報導，喬治亞州公共衛生廳官員表示，依據喬治亞州法律，這個孩子須姓韓迪、沃克或兩者。

美國民權聯盟（ACLU）喬治亞分部為此23日控告喬治亞州。

ACLU喬治亞分部主管表示：「政府無權告訴父母，他們能或不能替孩子取什麼名字。」

這對夫婦說，他們將孩子的姓取為阿拉，是因為「高尚」，和宗教無關。1060328

(中央社)