總統未見青年獎章得主 府：無關政治

救國團106年青年獎章得獎者，今年未能獲總統接見。總統府今天說，主辦單位提出的時間，總統剛好有其他重要行程，不克安排，因此向對方婉覆；所謂政治色彩的指控，沒有意義。

救國團今天揭曉106年青年獎章得獎名單，今年未能安排接見，是獎項頒發61年來，得獎人首度未能獲總統、副總統、行政院長接見，救國團也表示很可惜。

總統府發言人黃重諺今天指出，總統很重視青年議題，特別是許多為台灣努力的青年朋友，歷來各項賽事出發前、回國後，為國家打拚的運動選手，或海內外志工團體、國內外相關獎項得主，只要行程允許，總統都會親自安排接見，府方也會設計行程，親自前往，表示重視與鼓勵，例如，前陣子總統就到台中，看了閃電狼電競選手。

至於救國團這項頒獎活動，黃重諺說，府方是在3月上旬收到來函，請託總統賀電，府方也立即發出、祝賀這項活動順利，後來主辦單位希望帶得獎者拜會總統，但因為主辦單位提出的時間，總統剛好有其他重要行程，不克安排，因此，向對方婉覆。

黃重諺強調，「所謂政治色彩的指控，其實無端，也沒有意義」。

媒體追問，總統會再安排其他空檔，接見這些青年人嗎？因為有些人很希望可以見總統。黃重諺說，「這些行程，大家就來安排吧」、「再來排排看」。1060328

(中央社)