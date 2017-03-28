為化石業掃除路障 川普準備好了
美國總統川普明天將撤回前總統歐巴馬（Barack Obama）時代頒布的多項環保法規。此舉將為化石燃料業面臨的限制鬆綁。
一名白宮官員告訴法新社，川普（Donald Trump）將在首次赴美國環境保護署（Environmental Protection Agency）時，簽署「能源獨立行政命令」（Energy Independence Executive Order）。
這位新總統將公布系列措施，用以覆審遏制石油、天然氣和煤炭生產，以及限制碳排放的法規。
川普計畫的重點是減緩歐巴馬限制火力發電廠排放的「潔淨電力計畫」（Clean Power Plan）腳步。
白宮表示，這些措施「將有助維持可負擔、可靠以及潔淨的能源和電力，目的則在提振經濟成長和創造就業。」
不過，川普在美國環保署位於華府的總部，可能面臨冷淡接待。
川普一直以來不斷質疑人類在地球暖化現象中所扮演的角色，銳意環保的環境保護署人員不禁懷疑，這是否為「請鬼拿藥單」。
川普未做過什麼動作來緩解這些憂懼，不但揚言要削減環保署1/3的經費，還任命反對氣候變遷說法的檢察長普魯特（Scott Pruitt）作環保署長，並讓埃克森美孚（Exxon）執行長提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿。（譯者：中央社周慧盈）1060328
(中央社)
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