吳晟：台灣社會被廣告制約 相當可怕
台灣鄉土文學作家吳晟今天指出，最近年輕人、尤其是30歲左右，超過一半不再哺乳，因為廣告說什麼喝牛乳頭好壯壯，哺乳者容易變老，廣告強烈洗腦後，哺乳的越來越少，這顯現台灣社會被廣告制約，相當可怕。
總統府資政吳晟今天在成功大學中文系館暢談「寫詩與種樹」，演講時特別提到教育與商業廣告的影響，。他表示，最近年輕人、尤其是30歲左右，超過一半不再哺乳。哺乳動物的哺乳行為是天職，把哺乳丟掉是錯誤的，行為的改變絕對是受商業廣告洗腦。
吳晟說，廣告商為了促銷奶粉，標榜母牛活在空氣清新、水質乾淨中，就說什麼喝牛乳頭好壯壯，哺乳者容易變老等等，強烈洗腦後，哺乳的越來越少，以哺乳行為的改變來看，顯現台灣社會深深被廣告制約，相當可怕。1060328
(中央社)
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