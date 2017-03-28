金正男遺體遭運走？大馬衛生部說無此事

我要評比

馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉今日表示，北韓領導人金正恩的胞兄金正男遺體一直都保管在吉隆坡中央醫院太平間，仍未轉交給其他單位。

媒體報導，一輛貨車疑似將金正男遺體運送到機場後，再度返回吉隆坡中央醫院太平間，蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）表示，自己也是從媒體才得知這個消息。

他解釋，沒聽到有關處理金正男遺體的新決定，目前遺體還受到馬方保護，對處理金正男遺體的立場不變，如果有變化，也會與外交部、首相署及相關單位討論決定後，在適當時機宣布處理方案。1060328

(中央社)