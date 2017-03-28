總統：2017是桃園與台灣建設年

總統蔡英文（中）28日視察機場捷運A21環北站，她談到，「2017年是桃園的建設年，台灣的建設年，只要桃園進步，北北基桃首都生活圈就會進步」。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年3月28日

總統蔡英文今天視察機場捷運A21環北站，她談到，「2017年是桃園的建設年，台灣的建設年，只要桃園進步，北北基桃首都生活圈就會進步」。

蔡總統下午在交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦陪同下，視察桃園機場捷運A21環北站，並聽取機場捷運開通後與未來桃園捷運的交通路網，對地方發展的前瞻願景。

桃園市政府交通局也報告「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」，強調機捷與未來桃捷的開通，對於北台灣的交通疏運有重要的影響。

總統在致詞中表示，現在是一起來建設桃園、建設台灣的時候，現在桃園市是215萬人口的大型城市，在此時更應該提供優質的軌道運輸服務，讓交通與區域連結更加便利，桃園的發展就會更邁進一大步，同時也更能強化北北基桃首都圈的相互連結與人口減壓的效果。

總統說，這樣的努力就是前瞻的表現，所以在行政院的前瞻基礎建設計畫中，打造便利、低碳的綠色軌道運輸是非常重要的一部分。

她也提到，機場捷運的營運，未來還會延伸到台鐵中壢火車站，另外一條連結桃園、八德、蘆竹、大園的綠色捷運也已經核定，未來機場捷運與綠色捷運會串連起來，形成更好的交通路網，加上桃園的鐵路地下化，桃園的交通風貌與運輸將會大大的改變，人民也有更優質的生活。

總統說，這一系列的規劃會是桃園30年來最大的建設計畫，中央與地方也會儘速的協商，「2017年是桃園的建設年，台灣的建設年，只要桃園進步，北北基桃首都生活圈就會進步」，現在的努力就是為20年以後的生活，希望大家一起來打拚。

總統也開玩笑地說，每次到桃園「內心都怕怕的，不知道市長要跟大家說什麼」，但這也是桃園市民最幸福的地方，因為桃園有一個鍥而不捨的市長，「總是會在有一點不好意思，又有點自信態度，面對中央來的人」。1060328

(中央社)