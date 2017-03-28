潘孟安視察政治良心工程　推動城市現代化表徵

屏縣長潘孟安(左二)28日親赴東港鎮視察堪稱「政治良心工程」的汙水下水道工程，他說，此工程是城市現代化的表徵，因此指示施工單位4年內完成系統主次幹管工程。(謝佳潾攝)

潮州鎮長洪明江也到場取經。（謝佳潾攝）

東港汙水下水道工程正在進行中。（謝佳潾攝）

屏縣長潘孟安28日親赴東港鎮視察堪稱「政治良心工程」的汙水下水道工程，他說，此工程是城市現代化的表徵，因此指示施工單位4年內完成系統主次幹管工程，將來潮州、高樹及萬丹也是推動鄉鎮之一，當中宣導家戶接管普及率也很重要。

潘孟安說，城市發展進步與否，就要看城市的蛋黃核心區是否有汙水及雨水的下水道建設，但因此工程都在地下，過去鮮少人會在意，但進步的城市不應有這樣的視野，因此繼屏東市及恆春鎮等地初步工程完成後，接續在人口密集的鄉鎮進行策畫、施工。

他指出，目前屏東市及恆春鎮在完成汙水下水道主次幹管後，家戶接管率分別達到67%及86%，而東港鎮污水下水道總建設經費高達27.97億餘元，整個完工預計16年，為了一同達成高接管率，希望施工單位能縮短主次幹管工程在4年內竣工。

他強調，希望地方也能配合協助宣導家戶接管意願，這麼一來才不會空有建設無人使用，提升接管普及率，才能符合環保、便利的生活型態，縣府將同步向中央爭取更多經費，讓鄉鎮蛋黃區都市計畫汙水下水道全縣貫通，同時包含雨水下水道工程。

縣府水利處表示，除了下水道工程外，也將興建1座平均日污水處理量約1萬2000噸的污水處理廠，目前地點選在嘉蓮段大鵬灣出海口西側，用地已順利取得，預計明年6月辦理發包，實施期程分三期完成。

(中時)