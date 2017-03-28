俄設計5代潛艦「哈士奇」 結合多功能和戰略實力

俄國正在設計第5代潛艦哈士奇，圖為2016年俄國防務展中，藝術家所繪製的概念圖。(圖/ 海軍情報網)

俄國開始著手進行第五代潛艦「哈士奇」(Husky)的初步設計，預計在2020年開工建造，聯合造船公司(USC)總裁阿列克西·拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmano)說，第五代潛艇將採用最大程度的模組化設計，具有多功能性以及戰略核潛艇的實力。

俄國真理報(Pravdare)、塔斯社(Tass)的綜合報導，聯合造船公司(USC)目前的工作是建造亞森級(Yasen-class submarine)攻擊潛艦，預計會建造8艘。而下一代的哈士奇級則是全新的概念，規格與外型也還沒有確定，拉赫曼諾夫僅表示，「第五代潛艦與前級絕對不同，設計方向是將戰略潛艦與與多功能潛艇相結合」。

根據拉赫曼諾夫的說法，哈士奇潛艦「將以任務為導向」，似乎打算將戰略潛艦、攻擊潛艦、突擊潛艦合而為一，並且「為國防部門提供最優惠的價格」。

另外，俄國「鋯石」超音速飛彈(Tsirkon)預計在今年開發完畢，在春天進行量產，實現「非核武的威懾打擊實力」。鋯石會安裝在亞森級、哈士奇級與其他水面艦艇上。

(中時電子報)