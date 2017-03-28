《跆拳道》世錦賽暨世大運國手選拔 莊佳佳驚險過關

里約奧運國手莊佳佳驚險過關。（葉士弘攝）

2017年南韓世錦賽暨台北世大運國手選拔決選，今在高雄左營國家訓練中心舉行，由複選賽決定的前2名進行三戰兩勝的對決，除了里約奧運國手劉威廷順利以直落二擊敗謝明坤外，「拔劍再戰」的里約奧運國手莊佳佳驚險過關，里約奧運國手黃懷萱與光州世大運金牌林琬婷竟都爆冷落敗，無緣世錦賽門票。

南韓世錦賽將於6月登場，台北世大運則在8月中舉行，本次國手選拔一改過去分開選拔的方式，改採一次選拔制，獲勝的選手確定拿下世錦賽門票，但若要連帶拿下世大運門票，則必須在世錦賽踢進前8強，由於世錦賽各量級動輒上百人參賽，選手要透過世錦賽直通世大運有不小考驗。此外，若該量級選手無緣世錦賽8強，世大運國手資格則將另行選拔。

去年里約奧運結束後宣布退休的莊佳佳，原本回到台師大就讀博士班，她帶著學弟妹進行訓練，找回當初練跆拳道的熱情，加上身邊許多家人親友的鼓勵，讓她決定再戰台北世大運，她說：「剛好是我最後一年能參加世大運（27歲），我就決定再拚一次。」她已奪金為目標。

但半年的訓練空白，加上世跆盟今年大幅修改規則，莊佳佳回歸的首戰就是國手決選，表現並不理想，三戰兩勝的比賽，不但首戰落敗，次戰更與對手林若薇戰到黃金得分賽才驚險勝出，讓場邊為她加油的阿嬤等親人，都嚇出一身冷汗，所幸她第3戰及時回穩，以19比1大勝，她說：「主要是規則問題，我擔心被扣分，自我限制動作，踢不出應有表現，但越踢越能找到感覺，漸入佳境。」

莊佳佳驚險過關，黃懷萱與林琬婷則飲恨落敗，兩人都拚到第3戰，卻無法突圍，其中黃懷萱左腳膝蓋韌帶傷勢影響明顯，也是落敗主因。

劉威廷順利過關。（葉士弘攝）

順利闖關的劉威廷，對自己表現也不甚滿意，他強調去年奧運結束後，就針對自己的踢法進行改造，希望進攻方式能更為多元，但本次選拔並沒有展現訓練成果，過去在世錦賽最佳戰績就是8強的他說：「接下來將專心備戰世錦賽，上次就差點晉級4強，我有信心。」

(中時電子報)