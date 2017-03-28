「這裡是我的家」 丁松青神父得身分證
「這裡就是我的家！」美籍神父丁松青在五峰鄉服務超過40年，為在地、台灣貢獻良多，今年獲得台灣身分證，新竹縣長邱鏡淳今天（28日）親自送上山，感謝丁松青多年來的付出，丁松青也表示，「這是一個非常好的禮物」、「台灣已是我的家」。
丁松青表示，要感謝新竹縣政府等單位，為他取得中華民國戶籍及身分證，在清泉部落40多年，台灣、部落「已經是我的家、我沒有別的家」，他更把清泉部落的家家戶戶當成自己的家。
丁松青說，他出生在一個不富有的家庭，母親獨自拉拔3個孩子長大，他也期望能幫忙部落中的每個家庭，「把清泉變成一個非常好的地方」，讓信仰可以發展、每個青年都能在地工作，人人到清泉都能看見它的美，他說「這就是我的夢」。
丁松青與哥哥丁松筠均是神父，2人先後來台，均具有高知名度。丁松青曾經在新竹縣創辦第1所山地托兒所，至今仍在營運，他把互助合作社改建為桃山青年文化中心，推廣英語及美術教育，更以義賣畫作、創作玻璃畫方式，幫助部落青年。
最讓人津津樂道的還有丁松青與已故作家三毛的友誼，兩人在蘭嶼相識，三毛也曾短暫住在清泉部落，其故居與清泉天主堂隔溪相望，丁松青出書《清泉故事》，譯者即為三毛，顯見2人的好交情。
由於長期奉獻，丁松青先在2015年獲得永久居留證，去年在國籍法修正後，邱鏡淳也指示縣府為丁神父申辦身分證，今年2月9日內政部核發歸化國籍許可證書，經過移民署新竹縣服務站、戶政事務所等協助，以最快的速度為丁松青取得身分證與戶口名簿，今天在內政部常務次長邱昌嶽、邱鏡淳以及五峰鄉長秋振昌、縣議員趙一先，以及部落族人見證下，丁松青取得他的台灣身分證，耆老以傳統祝禱，表達謝意與敬意。
(中時)
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