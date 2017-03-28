「小柯南」初體驗 太平警指導製作指紋卡

警方另安排鑑識採證課程，教導小朋友指紋辨識的專業知識。（張妍溱翻攝）

台中市太平區小博士幼兒園60位小朋友，28日在學校老師帶領下參訪太平警分局，活動中由警察叔叔、阿姨們及刑事鑑識人員、家庭暴力防治官一同引導，採寓教於樂方式，讓小朋友們吸收相關犯罪預防、婦幼安全、交通安全基本知識，並安排實作鑑識採證課程，讓小朋友們實地操作指紋採證，小朋友製作專屬自己的指紋卡，相當開心。

活動中員警叔叔還特別安排鑑識採證課程，教導指紋辨識的專業知識，如利用煙燻法、氰丙烯酸酯、粉末法等等，向小朋友們介紹指紋的分類、指紋的特性，並讓他們實際操作如何取得指紋跡證，留下自己專屬的指紋卡作紀念，拿到指紋卡的小朋友們都相當開心且興奮。

太平警方表示，非常歡迎轄區各學校申請參訪活動，希望藉參訪活動，讓小朋友除了課業學習之餘，也要懂得學習保護自己，不讓自己成為犯罪被害人，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。

(中時)