誤咬熱心婦致重傷 比特犬下場好心酸

苗栗縣公館鄉一名國小女童28日為追趕不慎衝出家門的比特犬跌倒，熱心婦人路過誤以為女童遇難，熱心上前搭救，反遭咬成重傷，闖禍的比特犬雖忠心護主，卻難逃遭沒入收容命運。中央社記者管瑞平攝 106年3月28日

苗栗縣公館一名國小女童今早為追趕不慎衝出家門的比特犬跌倒，熱心婦人路過誤以為女童遇難，熱心上前搭救，反遭咬成重傷，闖禍的比特犬雖忠心護主，卻難逃遭沒入收容命運。

這起事件發生在今天上午，公館鄉57歲古姓婦人在沿山道散步，看見鄰近國小女童被自家飼養的比特犬拉得整個人趴在馬路上，連忙熱心趨前幫忙拉狗鍊，不料，反遭該犬猛力攻擊，當場被咬斷一截約3公分中指，雙手及頸部有多處有撕裂傷，緊急送醫。

古姓婦人被送往苗栗市大千醫院時傷勢嚴重，除右手中指斷裂，頸部咬痕也深及氣管，造成氣管破裂，共縫合近50針，手術後轉至台中沙鹿光田醫院插管進一步治療。

就讀國小五年級的彭姓女童向警方表示，上午幫比特犬「福氣」清理環境時，準備將狗鍊換栓至另一處，一時沒抓好，「福氣」見大門未關緊就往外衝，她連忙追趕又不慎跌倒，此時路過婦人見狀，熱心要踩住狗鍊幫忙拉狗，卻讓「福氣」誤以為是在攻擊主人而衝過去咬婦人。

警方表示，狗咬傷人事件，飼主可能構成過失傷害罪，也將面臨民事賠償責任，目前受傷婦人傷勢嚴重，尚無法詢問是否提告或具體求償。

至於肇事比特犬「福氣」，因咬傷人事證明確，苗栗縣動物防疫所認定已違反動物保護法第7條「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產」，將依第32條規定將牠逕行沒入。

苗栗縣動物防疫所長張俊義指出，「福氣」是隻10個月大的公犬，體重研判有25公斤，事發後已告知飼主將依法處置，並展開沒入行政作業；飼主自知有所疏失，尚能理性溝通。

他說，所謂「沒入」是指闖禍的「福氣」會被送往收容所，若經評估無法訓練轉型成為工作犬或找到其他適當飼主，將在收容所終養。

張俊義也提醒，比特犬屬中、大型犬，是攻擊性較強大的犬隻，且忠心護主，「通常養了牠就很難再養其他寵物」，飼主應善盡照顧管理責任，外出應有牽繩甚至配戴狗用口罩。1060328

(中央社)