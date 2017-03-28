未結束 馬英九另案遭控洩密4月地院首開庭
前總統馬英九被控教唆洩密，因「關鍵88秒」電話事證不足，今天獲判無罪；另案遭控教唆洩露偵查秘密給前行政院長江宜樺等人遭起訴，台北地院4月14日將首次開庭審理。
馬英九遭民進黨籍立委柯建銘指控，教唆前檢察總長黃世銘洩密，以及加重誹謗。台北地方法院審結，認為無法確認民國102年9月1日清晨那通「關鍵88秒」電話，馬英九是否有要求黃世銘提供任何有關案件機密資料，加上柯建銘無法舉證，依無罪推定原則，判處馬英九無罪。
也就是說，北院認為，如果馬英九真的要洩密，早在8月31日黃世銘向馬英九報告後，就已經洩密。且經查，這通88秒電話並沒有具體內容、證據。
此外，律師黃帝穎等人也曾赴北檢控訴，當黃世銘向馬英九報告完後，馬英九「教唆黃世銘向前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強提及此事」時已違法。
台北地檢署在106年3月14日偵結，認定馬洩漏仍在偵查中的秘密事項給他人，依違反通訊保障及監察法、個資法、刑法洩密等3罪起訴，最重可處3年有期徒刑。
台北地方法院也已電腦抽籤完成分案，將由承審「夜店殺警案」的法官唐玥審理，全案定於4月14日首次開庭。1060328
(中央社)
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