兒童節及清明節連假 北市聯醫仍開設門診

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北市聯醫兒童節及清明節連續假期門診開診情形。（柯伶穎翻攝）

周六就是兒童節及清明節連續假期，4月3日適逢周一、周二，台北市立聯合醫院表示，4月3日及4日各綜合院區（中興、仁愛、和平婦幼、陽明、忠孝院區）當日上午開設內科、外科、婦科、兒科至少各一診，原已排定之各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業。

民眾若有相關問題，亦可電洽該院客服中心：台北市民當家熱線1999轉888（外縣市02-2555-3000），或逕至該院網站查詢。

(中時)