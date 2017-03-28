三媽愛遼溪 南瑤宮笨港進香明年行程再加1天

2015年隆重舉辦南瑤宮「三媽愛潦溪」活動，創下逾5萬參與人潮，成功結合了宗教與觀光的元素，重現昔日彰化媽風華。（謝瓊雲翻攝）

彰化市南瑤宮往笨港進香日前風光圓滿落幕，明年再登場的是每三年一次、最具特色的「三媽愛潦溪」，明年再登場，為迎接此一頗具國際知名度的涉水越過濁水溪的宗教盛會，彰化市長、南瑤宮管理人邱建富28日宣布成立籌備會，並將明年進香期程增為8天7夜。

三月瘋媽祖，南瑤宮彰化媽前往嘉義新港進香已傳承近200年，「十媽會」中除「新大媽會」依慣例不主辦進香活動外，另外9個媽祖會分3組輪辦，三年一輪，首輪俗稱「大媽年」，次年為「二媽年」，三輪俗稱「三媽年」。

邱建富說，南瑤宮興建於1738年、主祀媽祖，從清嘉慶年間起，就有每年前往發源地笨港進香傳統，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」；「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」更是許多信徒琅琅上口的趣味諺語。

前年3月27日晚上9點多，逾5萬名信眾隨著媽祖鑾轎自雲林縣莿桐鄉饒平村廣興宮起駕後，緩步沿濁水溪南岸堤防往河床前進；當時雖然夜色如黑幕籠罩，但全體信眾仍滿懷愉悅與朝聖的心情，循著古時「古香路」的路線行進，加上有燈光照明設備的支援與安全設施，眾人在隔天凌晨2點多，順利自溪州鄉堤岸上岸。

邱建富說，明年「三媽愛潦溪」又將登場，為了不讓行程太匆忙，進香期程將再延長1天，回鑾時依循古時慣例，信眾須涉水步行渡過濁水溪河床，與三媽鑾轎一起「潦溪」，浩大壯觀場面將再度重現，保證令人期待。

(中時)