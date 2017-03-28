年改案 李來希：為何要接受林萬億版

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，考試院通過年改方案只是版本之一，立院不可能照單全收。公務人員協會理事長李來希也贊同，並說「為什麼我們要全盤接受林萬億個人版本？」

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘日前表示，考試院通過年金改革方案只是版本之一，立法院不可能照單全收；他提出改革3原則，決戰立法院、民進黨要負責與朝野多溝通。

對此，公務人員協會理事長李來希今天在臉書上說，柯建銘說得好啊，不可能全盤接受。李來希寫到「考試院為什麼要全盤接受林萬億個人的版本！我們為什麼要全盤接受考試院的版本？柯建銘不可能全盤接受考試院的版本，那為什麼我們要全盤接受林萬億個人的版本？」

李來希也在臉書上質疑，難道台灣回到過去的威權與獨裁了嗎？還是台灣回到一言堂的年代了嗎？

李來希也在臉書上PO出一段他27日上電視節目的片段，並說從馬英九至蔡英文，從關中到林萬億，這些一路主張所謂改革的人，各個活像老乩童，一聽到改革就有如邪神附身，呼天搶地全身顫抖。

李來希指出，如果一旦誤信，傷害造成世代遭殃，恐怕就難善了。1060328

(中央社)