五月天29日免費開唱 交通資訊看這裡

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樂團五月天29日將免費在台北市大安森林公園開唱，交通局籲民眾可在捷運東門站（新蘆線）、大安站（文湖線）下車徒步前往。也可搭乘捷運後轉搭公車。（台北市交通局提供）中央社記者游凱翔傳真 106年3月28日

樂團五月天明天將免費在台北市大安森林公園開唱，交通局籲民眾可在捷運東門站（新蘆線）、大安站（文湖線）下車徒步前往；另外，捷運將視人潮狀況過站不停大安森林公園站。

五月天21日在「人生無限公司」高雄站最終場，驚喜宣布29日是成軍20週年紀念日，因此明天將在台北大安森林公園免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。

交通局交通治理科張生萬科長指出，由於預估人潮未達30萬人，五月天所屬唱片公司相信音樂並不需要提送交通維護計畫。但已呼籲民眾多搭乘公車、捷運等大眾運輸工具。

捷運部分，民眾可在大安森林公園站（淡水信義線）下車直達會場，若人潮眾多，可選擇在東門站（中和新蘆線）、大安站（文湖線）下車後徒步前往。

捷運局將視現場人潮狀況，實施「只出不進」、「過大安森林公園站不停」或「空車直達大安森林公園站」等彈性調度，協助疏運。

公車部分，民眾可在捷運忠孝新生站、公館站、東門站、大安站下車，再轉搭公車至「金華新生路口站」或「信義新生路口站」下車。

台北市警察局大安分局交通科指出，這次並無規劃封路，僅在下午4時至晚上11時，針對大安森林公園周遭（新生南路、信義路、建國南路及和平東路）進行交通疏導。1060328

(中央社)