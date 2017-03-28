社工溫暖陪伴 家暴目睹兒變助人者

國小就因父母間的家暴問題，成為目睹兒的王潔，因婦援會社工溫暖的陪伴獲得正向力量，因而下定決心成為社工，她也鼓勵受暴婦女一定要勇敢對外求助。

婦女救援基金會今天舉行「一塊分享愛 助目睹兒快樂長大」記者會，現場邀請婦援會社工分享，婦援會公益大使、藝人何妤玟也出席記者會，共同號召大家發揮愛心，捐款幫助目睹兒，募得款項將提供受暴婦幼急難救助金、免費法律諮詢、人身安全保護計畫、專業心理輔導諮商等。

婦援會指出，台灣每7分鐘，就會多一個看到、聽到、查覺到父母嚴重家暴行為的「目睹兒」，推估全台灣約7萬5000名目睹兒，這些孩子雖不像受虐兒一樣有明顯外傷，但「看不見的傷，更痛」，長期處在暴力環境中，會讓目睹兒出現害怕、憤怒，或失眠、憂鬱、人際障礙等負面影響。

目前在婦援會服務受暴婦女的社工王潔，看起來開朗大方，臉上帶著甜美笑容，讓人很難想像她其實從小學五、六年級開始，就因為父母間的家暴問題，成為婦援會輔導的目睹兒個案。

回憶兒時家裡發生暴力衝突時，王潔表示，自己很害怕、無助，只能帶弟弟躲在房間睡覺，假裝什麼都沒看到，後來她在婦援會接受團體輔導，更因為接觸婦援會社工「素雲阿姨」，溫暖的陪伴帶給她正向力量，讓她很安定，因此在高中時立定志向，將來要像「素雲阿姨」一樣成為社工。

擔任社工兩年半以來，王潔也表示，每次只要看到輔導的家庭有進步，那怕只有一點點，都會很有成就感，「選擇當社工，原想有所回饋，後來發現在幫助他人的同時，自己也得到療癒」，她更以社工和過來人的雙重身分，鼓勵受暴婦女一定要勇敢對外求助，「不要看輕孩子的復原力和適應力，你的孩子遠比你想像中更有力量」。

擔任公益大使的何妤玟提到，有一次在家附近買東西，剛好看到婦援會的募款零錢箱，回家看婦援會資料後，因為十分認同而主動聯絡，原本只想在自己的瑜珈教室擺個婦援會零錢箱，沒想到和婦援會同仁相談甚歡，因此答應擔任公益大使。

何妤玟除了呼籲社會大眾多關心受暴婦幼，也承諾免費提供50堂瑜珈課程給婦援會服務的受暴婦女，幫助她們找回身心的平衡，而特地來記者會為何妤玟獻花致意的演藝圈好友王俐人，本身擁有美術專長加上很喜歡小孩，也當場表達願和婦援會合作，幫忙設計親子勞作課程。1060328

(中央社)