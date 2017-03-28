世越號船體下發現遺骨 急送DNA鑑別

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韓國海洋水產部「世越號」打撈推進團長李哲祖（音）表示，在搭載著沉船「世越號」的半潛船上，發現了6塊4至18公分不等的人骨，已緊急送往有關當局進行DNA鑑別。

南韓YTN有線電視新聞台於今天下午4時30分，在現場直播中報導打撈現場發現遺骨的消息。

李哲祖說，除這6塊遺骨外，還發現了鞋子等遺物。目前已利用直升機將發現的遺骨等移送至醫院，由海洋水產部、海警、國立科學搜查研究院等有關當局進行DNA等鑑別工作，以期由遺骨找出罹難者確切身分。

「世越號」於2014年4月16日沉沒於南韓西南方珍島海域，造成參加濟州島畢業旅行的京畿道安山市檀園高中應屆畢業生在內304人喪身大海，其中有9人仍然失蹤。1060328

(中央社)