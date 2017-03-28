交部籌設軌道中心 盼10年自製率7成5

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交通部正積極籌設財團法人「軌道技術研究暨驗證中心」，相關草案年底完成，經費約新台幣42億元，預計2020年成立，目標是10年內軌道相關設備自製率達7成5。

行政院日前核定「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，由高速鐵路工程局負責硬體建，並同步籌辦設置條例，目前高鐵局正進行建設規劃前置作業。

高鐵局主任秘書楊正君今天在例行記者會說，「軌道技術研究暨驗證中心」是仿效日本、韓國、中國大陸、歐洲等軌道先進國家的做法，主要為提升軌道運輸安全、發展軌道產業、整合軌道技術及健全監理效能。

楊正君表示，目前無論是台鐵、高鐵或捷運等軌道運輸業，台灣在相關設備的自製率只有約42%，希望未來透過中心的研究發展，成立後10年內，自製率提升到7成5。

「軌道技術研究暨驗證中心」將設在高鐵燕巢總機廠旁，未來可連結高鐵總機廠、高雄第一科技大學、成功大學、金屬工業研究發展中心等單位能量，有助南部地區形成軌道產業技術新聚落，提升產業技術水準並促進地方經濟發展，有助扶植台灣軌道產業、提升關鍵技術及爭取國際市場。

楊正君說，未來中心的硬體設施包括：靜態模擬車廂及集電弓、轉向架等測試台，中心也將制定軌道系統規範及標準、提供營運機構軌道設備零件改善及技術解決方案、協助政府有關軌道安全檢查、事故調查、預防對策檢討等所需技術支援。1060328

(中央社)