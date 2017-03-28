蔡總統強調綠能發展 擺脫依賴核電

我要評比

總統蔡英文今天表示，陂塘是桃園地景特色，還可以成為綠能基地，讓台灣綠能發展走一大步，擺脫對核電依賴，帶領台灣走向非核家園理想。

蔡總統下午在桃園市長鄭文燦陪同下，視察桃園市新屋區的「千塘之鄉陂塘光電綠能計畫」，也瞭解未來農博基地浮島光電區的相關環保綠能計畫，並訪視桃園捷運公司，瞭解「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」。

光電綠能計畫的所在地為桃園農業博覽會會址，會場展示陂塘裝置浮島式太陽光電系統，總統視察時談到，「農博展示的光電陂塘，是要讓全台灣都看到，陂塘不只是治洪、灌溉、養殖，還可以發揮更有效益的發電功能」。

總統說，一口陂塘僅有展示效果，但是藉由更多的陂塘的結合，就可以讓桃園成為綠能發電重要城市；這樣光電計畫將會吸引更多民間的投資，一起投入綠能建設。

她說，希望從初期31口陂塘先開始推動，下一目標就要成為將近核電廠一個機組裝置容量；「這樣子一來，桃園千塘之鄉，陂塘光電綠能計畫就會成為前瞻基礎建設計畫裡面，發展綠能非常重要的領頭羊」。

總統希望陂塘不只是桃園地景特色，還可以成為綠能基地，讓台灣綠能發展走一大步，擺脫對核電的依賴，帶領台灣走向非核家園理想。

蔡總統指出，一個有遠見的政府要對未來負責任，現在要做的就是要讓20年後台灣人所能看到的事，過更便利與品質的生活。從台北捷運、高鐵在興建時所遇到的風波與困難，但是只要有方向，就會克服困難。

「現在就是解決問題的時機，我們要給這時候的景氣添柴火，因此提出前瞻建設計畫」，總統說，「投資台灣、建設台灣，現在就是時候」。1060328

(中央社)