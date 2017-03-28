洪慈庸拚觀光 爭取舊山線觀光列車復駛
為帶動台中泰安老街觀光發展，時代力量立委洪慈庸爭取舊山線觀光列車復駛，今天邀相關單位會勘，盼連結周遭景點，規劃出完善的旅遊區塊，促進在地旅遊發展。
2010年起舊山線曾經短暫復駛，期間吸引無數各地旅客慕名而來，尤其蒸汽火車頭更是別具風味，鐵道沿線穿越多處自然地貌和人文史蹟，如台灣縱貫鐵路地形最崎嶇的「十六份坡」、勝興鐵道山城、龍騰斷橋遺址、泰安后里鐵道風情等，跟著蒸氣火車頭一起見證台灣城鎮的百年發展史。
洪慈庸表示，舊山線建造於1903年，以三義為起點橫跨台中、苗栗兩縣市，沿途行經勝興、泰安、后里，總長為約15.9公里的鐵道廓廊，具有高度的文化歷史價值。
洪慈庸指出，盼盡快促成后里舊山線復駛，山海線若完成串連，加上后里三義舊山線觀光支線，將會帶動整體區域與山線海線觀光發展，從點、線變成面的台中新興觀光帶，進一步消弭城鄉落差。
台中市交通局目前評估修復舊山線需要投入新台幣18億。交通部路政司長林繼國表示，認同該路線所創造的高經濟效益，一次性的成本投入並不是問題，唯有未來每年新台幣2億元的營運費用須有詳盡規劃。
林繼國指出，希望台中市政府能夠提供更完善的營運評估報告，才能永續經營。
台中市交通局指出，將繼續進行評估，目前計畫已經進入尾聲，預計4月底可完成送出。1060328
(中央社)
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