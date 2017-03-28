陸生這樣曬棉被 網友：古人會怎麼想？
中國大陸湖南大學官方微博27日轉貼一張學生曬棉被照片，棉被蓋在坐著「論道」的南宋大儒朱熹與張栻雕像身上，大陸網友不禁留言打趣說，「你們這樣曬被子，考慮過古人的感受嗎？」
湖南大學官方微博27日轉傳一張照片，然後貼文說，「綿長的倒春寒剛消失一會兒，我湖同學就迫不及待給朱張二位先生蓋上了被子，『朱張會講』似穿越時空來到園區，畫面雋永有趣。」
學生在兩位坐著論學的大儒身上曬被子的照片，引發大陸網友瘋傳熱議，中國新聞周刊等媒體微博今天也紛紛分享這張照片。有網友開玩笑說，「哈哈哈哈！朱張蓋被論道」、「石像：千年修得共枕眠。」
還有大陸網友貼文說，「哈哈哈，好暖和的樣子」、「哈哈哈哈，沒想到古人蓋被子這麼好看」、「毫無違和感得想笑，雖然覺得不太好」、「怕古人著涼感冒，影響歷史進程啊！」「好基友，一輩（被）子」。
「朱張會講」雕像位於湖南大學天馬德智學生公寓園區，是呈現1167年南宋理學家朱熹從福建不遠千里至嶽麓書院，與嶽麓書院主教張栻討論「中庸」之義。兩位大儒論學，是文化史上盛事，史稱「朱張會講」。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。