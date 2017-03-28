陸生這樣曬棉被 網友：古人會怎麼想？

我要評比

中國大陸湖南大學官方微博27日轉貼一張學生曬棉被照片，棉被蓋在坐著「論道」的南宋大儒朱熹與張栻雕像身上，大陸網友不禁留言打趣說，「你們這樣曬被子，考慮過古人的感受嗎？」

湖南大學官方微博27日轉傳一張照片，然後貼文說，「綿長的倒春寒剛消失一會兒，我湖同學就迫不及待給朱張二位先生蓋上了被子，『朱張會講』似穿越時空來到園區，畫面雋永有趣。」

學生在兩位坐著論學的大儒身上曬被子的照片，引發大陸網友瘋傳熱議，中國新聞周刊等媒體微博今天也紛紛分享這張照片。有網友開玩笑說，「哈哈哈哈！朱張蓋被論道」、「石像：千年修得共枕眠。」

還有大陸網友貼文說，「哈哈哈，好暖和的樣子」、「哈哈哈哈，沒想到古人蓋被子這麼好看」、「毫無違和感得想笑，雖然覺得不太好」、「怕古人著涼感冒，影響歷史進程啊！」「好基友，一輩（被）子」。

「朱張會講」雕像位於湖南大學天馬德智學生公寓園區，是呈現1167年南宋理學家朱熹從福建不遠千里至嶽麓書院，與嶽麓書院主教張栻討論「中庸」之義。兩位大儒論學，是文化史上盛事，史稱「朱張會講」。1060328

(中央社)