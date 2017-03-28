國家公園流浪狗問題 引爆動保野保論戰
國家公園內流浪動物問題掀起動保及野保論戰。動保人士黃泰山今表示，國家公園應提供土地並設置圍籬，來安置結紮後的流浪狗，再由愛媽定時定點餵食照顧，才能解決問題。
陽明山國家公園流浪狗數量龐大，多年來總讓野保人士及動保團體為流浪動物問題唇槍舌戰。立委林岱樺日前主張修野保法讓國家公園流浪動物問題再度浮上檯面。野保人士主張流浪狗屬外來種，應該移除或禁止餵食來避免流浪狗傷害野生動物，此說法遭動保人士批評邏輯不通。
黃泰山說，貓狗屬於外來種，人類也是，但與人類相比，其他物種對生態的破壞實在是渺小到不足為道，若依野保人士觀點，認為破壞生態的外來物種必須移除甚至消滅，這樣首先要移除消滅的應該是人類。
黃泰山受訪表示，野保人士所提出的移除流浪狗或是禁止餵食根本是做不到的事情，要移除流浪狗，但要移除到哪裡、要收容到哪裡？另外，若是要用禁止餵食的方式來讓流浪狗移居其他地方，當狗群處於飢餓狀態，當地又有可捕獵的野生動物，不是更加誘發狗群獵殺野生動物的本能嗎？
「我們比野保人更不希望國家公園有流浪狗」，黃泰山指出，要解決流浪狗問題，國家公園應該找一塊地築起圍籬，並把結紮後的狗安置在圍籬內隔開，「這塊地要夠大，狗才不會互咬致死」，只要有基本遮風擋雨的設施即可，讓狗在裡面過同樣的流浪生活，再請愛媽定時定點餵食照顧，直至狗狗終老。
黃泰山說，國家公園絕對能提供這塊過渡性的地，就看願不願意。他也喊話，「野保的朋友，我們比你們更不希望貓狗流浪，也和你們一樣希望保護野生動物和生態完整」。1060328
(中央社)
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