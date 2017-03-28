以他人iPS細胞移植治療眼疾 日本創世界首例

日本理研所28日宣布，以他人幹細胞作成的網膜細胞，移植在眼部病患的手術成功，這是以他人iPS細胞移植的世界首例。

根據共同社報導，這項手術費用較便宜，且比使用患者本人的準備期更短，此以iPS細胞移植的成功，將使日本再生醫療的普及化跨越一大歩。

理研所計畫主持人高橋政代表示，這項手術是在神戶市中央市民醫院進行臨床研究。對象是一位有滲出型黃斑部病變的患者，研究團隊將內含iPS細胞做成的網膜細胞溶液，注射入病變的眼部。該手術是以等待細胞固定在網膜的手法進行移植。

(中時電子報)