信義中小學師生零錢捐 助慈愛院生做復健
不一樣的兒童節，彰化縣信義中小學28日上午利用早會歡慶兒童節，七八年級大哥哥姊姊穿起海綿寶寶大玩偶裝，帶動學童又唱又跳，並在全校發起集愛零錢捐活動，匯聚每人每天1銅板，幫助慈愛教養院生做復健、添購設備。
信義中小學師生今天上午在校內向陽廣場上歡慶兒童節，精彩的節目表演包含：鋼琴四手聯彈、高年級樂器合奏、中年級舞蹈表演，國中部學生更變身海綿寶寶家族，與國小部學童同樂。
慈生教養院督導張明正，也帶來22個零錢筒，將放置在各班教室，他說明為何有些人的身體不完美，教導學童如何抱持平常心與同理心，學習與身心障礙者相處、互動。
校長曹建文說，信義中小學是全縣唯一9年一貫校園，今年兒童節除了家長會送給學生一人一份文具組，並安排才藝表演，更首次啟動集愛傳送慈愛教養院的活動，藉此反轉小朋友認為兒童節就是要拿禮物、被施予的觀念。
曹建文說，能開心拿禮物、歡度節日的孩子都是幸福的，也希望學童體會手心朝外、主動關心幫助弱勢，未來兩個月將匯集全校師生省下來的銅板、零錢，並於端午節前夕帶學童拜訪教養院裡的院生，將款項捐贈給院方添購相關復健設備。
(中時)
關鍵字：慈生教養院
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