又下一社區　新園內庄關懷據點揭幕

新園鄉內庄社區關懷據點今天正式揭牌啟用。（縣府提供）

新園鄉內庄社區關懷據點今天正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。

新園鄉內庄村據點由屏東縣菁音公共協會主辦，村內居民大多以務農為生，多數長輩日出而做、日落而息，顯少為自己安排休閒活動，理事長秉著為民服務之熱忱創辦菁音協會，希望用最輕鬆的音樂歌唱讓長輩享受生活的樂趣，偶然間知悉據點的常態性活動也可以長期服務老人，因此積極與縣府接洽，盼據點成立。

今天據點正式揭牌，長輩們開心地以平常手工藝課程的成果來展示，歡迎大家一起來參與，共享他們的成果，而縣長潘孟安也親赴現場祝賀，與長者共襄盛舉。

潘孟安說，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，普設社區照顧關懷據點，是他任內最重視的一個施政項目。

目前新園鄉共有15個村，含共和村共有6個村設有社區照顧關懷據點(仙吉村、新東村、港墘村、共和村、內庄村、瓦磘村)，期待新園鄉公所能持續協助推展，讓新園鄉據點村里涵蓋率能達100％的鄉鎮。

(中時)