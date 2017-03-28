放任蛀牙不理 妙齡女竟淪落滿口爛牙

25歲妙齡女「小雪」從小怕看牙醫，從一顆蛀牙淪為滿口爛牙，求助奇美醫學中心牙醫部主治醫師黃鈺芬，終於敢露齒微笑。上圖為牙齒整治前、下圖為治療後。(曹婷婷攝)

25歲妙齡女「小雪」從小怕看牙醫，和不少人一樣，蛀牙不痛就置之不理，豈料，從缺一顆牙開始，位後演變滿口爛牙，吃東西、咬合都難受，求助牙醫診所無解，被轉介到奇美醫學中心，治療4年後，終於敢露齒微笑，更成功交到男友。

奇美醫學中心牙醫部主治醫師黃鈺芬表示，多數人缺1顆牙往往不以為意，且缺一顆牙無礙咀嚼，一旦缺牙時間過久或數量變多，會出現影響咬合、清潔不易等問題，以小雪來說，後期甚至出現進食困難，容貌也受影響，170公分僅約50公斤，瘦弱不說，因為牙齒門面不好看，一張口還有異味，也顯得很沒自信。

她說，小雪被診所轉介到大醫院，經檢查後，發現口內後牙多達11顆蛀牙殘根，加上長期缺牙，導致良好牙齒往缺牙區傾斜，幾乎全口蛀牙，經過約4年治療後，利用矯正讓傾斜的牙齒回復原本位置，缺牙區植牙及製作假牙，小雪在裝設臨時牙套時，就有感而發「今晚要去吃牛排！」

黃鈺芬表示，病人常因單顆缺牙位置在後牙區域，沒有影響到美觀就不處理，忽略及時製作假牙的重要性，很容易因牙齒間連帶影響的骨牌效應，加劇日後治療難度，要用更多時間及費用，以小雪來說，裝假牙、植牙花費約7、80萬，但小雪在牙齒治療完後，整個人竟也年輕好幾歲，順利交到男友。

(中時)