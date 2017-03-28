全球最擁擠城市排名：台南9高雄20台北24

我要評比

墨西哥首都墨西哥市是全世界最擁擠的城市，嚴重堵車已是家常便飯，連續多年蟬連全球堵車冠軍城市。（圖／美聯社）

荷蘭導航設備製造商TomTom公司周二公布了一份全球調查報告，列出全球最擁擠城市名單，其中台南名列第9、高雄20、台北24，而最擁擠的前25名當中有10個在中國大陸。

該公司表示，這項「TomTom交通指數」是根據9年來在全球390個城市收集的19兆筆數據製作而成。城市的擁擠程度是以交通所需的時間與完全自由流動所需時間兩者的比率來計算，用百分比數字顯示，得出全球城市最擁擠指數為66%，最不擁擠是9%。

荷蘭導航設備商TomTom在其網站上公布了全球擁擠城市報告。（圖／TomTom網站）

台灣進入全球擁堵城市排名的有台南(9)、高雄(20)、台北(24)、台中(36)、桃園(80)。（圖／TomTom交通指數報告）

TomTom公司副總裁薛弗(Ralf-Peter Schaefer)指出，公布這項指數希望能協助駕駛與城市運輸規劃者了解交通擁擠狀況，更重要的是，要思考如何解決城市擁者的問題。

這項全球擁擠城市報告中列出了189個城市，其中墨西哥市奪冠、曼谷居第二、雅加達第3，台灣的台南、高雄、台北以第9、第20、第24分別進入前25名，全球人口最多的中國大陸在前25名中佔了10個。

最擁擠城市前25名的名單與其交通擁擠指數如下：

25.倫敦，英國(40%)

24.台北，台灣(40%)

23.天津，中國(41%)

22.上海，中國(41%)

21.聖彼得堡，俄羅斯(41%)

20.高雄，台灣(41%)

19.布宜諾斯艾利斯，阿根廷(42%)

18.石家莊，中國(42%)

17.聖地牙哥，智利(43%)

16.杭州，中國(43%)

15.深圳，中國(44%)

14.廣州，中國(44%)

13.莫斯科，俄羅斯(44%)

12.洛杉磯，美國(45%)

11.長沙，中國(45%)

10.北京，中國(46%)

9.台南，台灣(46%)

8.里約熱內盧，巴西(47%)

7.成都，中國(47%)

6.伊斯坦堡，土耳其(49%)

5.布加勒斯特，羅馬尼亞(50%)

4.重慶，中國(52%)

3.雅加達，印尼(58%)

2.曼谷，泰國(61%)

1.墨西哥市，墨西哥(66%)

(中時電子報)