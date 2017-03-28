全球最擁擠城市排名：台南9高雄20台北24
荷蘭導航設備製造商TomTom公司周二公布了一份全球調查報告，列出全球最擁擠城市名單，其中台南名列第9、高雄20、台北24，而最擁擠的前25名當中有10個在中國大陸。
該公司表示，這項「TomTom交通指數」是根據9年來在全球390個城市收集的19兆筆數據製作而成。城市的擁擠程度是以交通所需的時間與完全自由流動所需時間兩者的比率來計算，用百分比數字顯示，得出全球城市最擁擠指數為66%，最不擁擠是9%。
TomTom公司副總裁薛弗(Ralf-Peter Schaefer)指出，公布這項指數希望能協助駕駛與城市運輸規劃者了解交通擁擠狀況，更重要的是，要思考如何解決城市擁者的問題。
這項全球擁擠城市報告中列出了189個城市，其中墨西哥市奪冠、曼谷居第二、雅加達第3，台灣的台南、高雄、台北以第9、第20、第24分別進入前25名，全球人口最多的中國大陸在前25名中佔了10個。
最擁擠城市前25名的名單與其交通擁擠指數如下：
25.倫敦，英國(40%)
24.台北，台灣(40%)
23.天津，中國(41%)
22.上海，中國(41%)
21.聖彼得堡，俄羅斯(41%)
20.高雄，台灣(41%)
19.布宜諾斯艾利斯，阿根廷(42%)
18.石家莊，中國(42%)
17.聖地牙哥，智利(43%)
16.杭州，中國(43%)
15.深圳，中國(44%)
14.廣州，中國(44%)
13.莫斯科，俄羅斯(44%)
12.洛杉磯，美國(45%)
11.長沙，中國(45%)
10.北京，中國(46%)
9.台南，台灣(46%)
8.里約熱內盧，巴西(47%)
7.成都，中國(47%)
6.伊斯坦堡，土耳其(49%)
5.布加勒斯特，羅馬尼亞(50%)
4.重慶，中國(52%)
3.雅加達，印尼(58%)
2.曼谷，泰國(61%)
1.墨西哥市，墨西哥(66%)
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範