觀光旺季展開 台澎海空運輸全面啟動

清明節四天連續假期將至，澎湖觀光旺季也即將展開，本週起海陸空交通輸運全面啟動，澎湖縣政府旅遊處除了積極協調民航局督促各家航空公司提供充足運能，也呼籲鄉親養成及早訂位習慣，尖峰時段亦可改乘船舶，即可輕鬆暢遊澎湖。

清明連假將近，澎湖年度旅遊品牌盛事「2017國際海上花火節」也接續將於4月20日盛大開幕，屆時交通輸運需求又將達另一高峰。旅遊處表示，雖然復興航空歇業，對澎湖空中對外交通造成重大衝擊，但改由他家航空公司接手航線後，因機型不同，可提供的座位數反而增加，根據民航局的統計，今年4月份可提供的座位數還較去年同時期成長3成以上，此外，旅遊處也會與民航局保持密切聯繫，後續再視實際狀況，由民航局協調各家公司彈性機動增班，滿足鄉親返鄉及旅客出遊需求。

在空運之外，布袋至馬公海運航線自3月底（31日）也將陸續開航，包括滿天星航運、凱旋海運、海有航運、惠航船舶管理公司等4家航運，31日清明連假第一天開始，共計6艘舒適的高速客輪投入輸運服務總動員。另高雄航線也提供有夜航及載車服務的臺華輪，一次滿足1000人搭乘運量，並能順遊賞覽馬高雙港與海上風光，提供鄉親與遊客的多元選擇。

此外，4月底開始布袋到龍門航線雙向通航後，海上行程縮短到1小時內，全台各地來澎鄉親與遊客可搭乘高鐵轉接駁車從布袋港搭船抵澎，前後只要2小時。海運觀光的加入，讓澎湖旅遊具備多元運具選擇與體驗，更加快速便利。

雖然海空運能都較過去成長，但要人人滿足仍有一定困難，旅遊處指出，縣府雖非航運主管機關，基於為民服務，特別開設鄉親搭機訂位平台，用於收集鄉親需求後，據以和各家航空公司協調加班機或包機，然而卻常見部分鄉親透過縣府平台訂位之後，可能是不滿意班次時段或行程突有變更，導致縣府的包機留有空位，而當事人卻自行前往機場各位台登記候補，加上部分鄉親沒有事先訂位習慣，到機場購票才發現熱門時段班班客滿，只好現場登記候補。

(中時)