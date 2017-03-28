經營理念無共識 知名牛排餐廳歇業

曾拿下米其林一星的美國亞歷山大牛排餐廳，2015年來台開設亞洲首間分店，但由於台灣餐飲競爭激烈，台灣代理商與美國亞歷山大集團經營理念無法達成共識，因此宣布將於5月22日歇業。

美國亞歷山大牛排（Alexander’s Steakhouse）2015年10月在台北開設亞洲分店，希望能將美國牛排料理及精緻餐飲文化，原汁原味帶到台灣，經營一年多來，顛覆不少民眾對於牛排的想像，甚至獲得許多饕客讚賞。

由於台灣餐飲市場競爭激烈，亞歷山大牛排今天發表聲明表示，台灣代理商與美國亞歷山大集團在經營理念上無法達成共識，因此決定終止合作，並將於5月22日起正式歇業。

聲明指出，未來2個月亞歷山大牛排還是會秉持著對美食的熱情及維持一貫的品質，邀請老客人及新朋友能來大啖美食、品嚐美酒，體驗乾式熟成的魅力，也衷心感謝台灣消費者一直以來的支持與愛護，亞歷山大集團在美國加州以及日本東京，會持續提供最頂級的美饌饗宴。1060328

(中央社)