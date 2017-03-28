鄭問漫畫影響世代 文化部申請褒揚令
漫畫家鄭問26日病逝，享年58歲。文化部長鄭麗君今天說，鄭問漫畫作品影響、啟發一整個世代創作者，文化部將建請總統明令褒揚。
鄭問用畫筆打造武林世界，畫風融合傳統水墨技法與西方繪畫技巧，作品豪邁灑脫充滿武林俠意，曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，26日心肌梗塞過世。
文化部發布新聞稿悼念一代漫畫大師鄭問，鄭麗君表示，「鄭問老師的漫畫作品影響並啟發了一整個世代的創作者，他風格獨具的創作手法，為讀者開拓了嶄新的視野，文化部將建請總統明令褒揚。」
鄭問1984年在媒體發表第1篇漫畫作品「戰士黑豹」，展開創作生涯，以水墨手繪漫畫融合前所未見的技法與深厚底蘊功力，包括「刺客列傳」、「東周英雄傳」等知名作品，廣受海內外讀者青睞，更將創作能量跨足動畫、遊戲界，創下台灣漫畫里程碑。
鄭問是台灣第1位至日本連載的漫畫家，也是第1位在香港連載的漫畫家，1991年日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，是此獎20年來首位非日籍得獎者，被日本漫畫界讚嘆為20年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，譽為亞洲至寶。
2012年代表台灣參加法國安古蘭國際漫畫節，作品售出德文、泰文版權。除了創下武俠漫畫新典範，也不吝提攜後進，多位漫畫家包括蕭言中、練任及鍾孟舜等都尊其為師。鄭問為人瀟灑、孤高淡泊，創下種種紀錄，猶如其筆下作品，皆為時代經典。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。