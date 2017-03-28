鄭問漫畫影響世代 文化部申請褒揚令

漫畫家鄭問26日病逝，享年58歲。文化部長鄭麗君今天說，鄭問漫畫作品影響、啟發一整個世代創作者，文化部將建請總統明令褒揚。

鄭問用畫筆打造武林世界，畫風融合傳統水墨技法與西方繪畫技巧，作品豪邁灑脫充滿武林俠意，曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，26日心肌梗塞過世。

文化部發布新聞稿悼念一代漫畫大師鄭問，鄭麗君表示，「鄭問老師的漫畫作品影響並啟發了一整個世代的創作者，他風格獨具的創作手法，為讀者開拓了嶄新的視野，文化部將建請總統明令褒揚。」

鄭問1984年在媒體發表第1篇漫畫作品「戰士黑豹」，展開創作生涯，以水墨手繪漫畫融合前所未見的技法與深厚底蘊功力，包括「刺客列傳」、「東周英雄傳」等知名作品，廣受海內外讀者青睞，更將創作能量跨足動畫、遊戲界，創下台灣漫畫里程碑。

鄭問是台灣第1位至日本連載的漫畫家，也是第1位在香港連載的漫畫家，1991年日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，是此獎20年來首位非日籍得獎者，被日本漫畫界讚嘆為20年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，譽為亞洲至寶。

2012年代表台灣參加法國安古蘭國際漫畫節，作品售出德文、泰文版權。除了創下武俠漫畫新典範，也不吝提攜後進，多位漫畫家包括蕭言中、練任及鍾孟舜等都尊其為師。鄭問為人瀟灑、孤高淡泊，創下種種紀錄，猶如其筆下作品，皆為時代經典。1060328

(中央社)