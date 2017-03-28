2萬客運駕駛人 約3成未加勞保
根據勞保局比對公路總局提供的客運駕駛人執業資料發現，總數2萬221名駕駛人中，有6157人未加保，其中有2667人已領取老年年金。勞保局今天說，已經通知駕駛或雇主催保。
勞保局說，如果今天的情況是，駕駛跟旅行社或遊覽車客運業有雇傭關係，且雇主是應加保卻未加保，可依法罰沒有加保期間的4倍保費罰鍰。
蝶戀花遊覽車日前在國道造成重大死亡車禍，後來經查發現司機並未投勞保。為了防止又有類似狀況，勞工保險局日前主動比對公路總局提供的2萬221筆駕駛人執業資料，發現已加保的駕駛有1萬4064人，無加保資料的為6157人；在無加保駕駛中，有2667人已領取老年給付。
勞保局今天表示，這些沒有加保的駕駛人狀況有多種，有些是已經領取老年年金，也有些是任職於5人以下的公司，因此沒有強制加保的情況，因此已經發出通知，提醒勞工跟雇主，希望駕駛主動至職業工會提出加勞保申請，雇主也能幫勞工加保。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。