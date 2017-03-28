2萬客運駕駛人 約3成未加勞保

根據勞保局比對公路總局提供的客運駕駛人執業資料發現，總數2萬221名駕駛人中，有6157人未加保，其中有2667人已領取老年年金。勞保局今天說，已經通知駕駛或雇主催保。

勞保局說，如果今天的情況是，駕駛跟旅行社或遊覽車客運業有雇傭關係，且雇主是應加保卻未加保，可依法罰沒有加保期間的4倍保費罰鍰。

蝶戀花遊覽車日前在國道造成重大死亡車禍，後來經查發現司機並未投勞保。為了防止又有類似狀況，勞工保險局日前主動比對公路總局提供的2萬221筆駕駛人執業資料，發現已加保的駕駛有1萬4064人，無加保資料的為6157人；在無加保駕駛中，有2667人已領取老年給付。

勞保局今天表示，這些沒有加保的駕駛人狀況有多種，有些是已經領取老年年金，也有些是任職於5人以下的公司，因此沒有強制加保的情況，因此已經發出通知，提醒勞工跟雇主，希望駕駛主動至職業工會提出加勞保申請，雇主也能幫勞工加保。1060328

(中央社)