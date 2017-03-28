平台船走私香菸 海巡大鵬灣起出1500箱
海巡單位今天於屏東大鵬灣查獲利用海上工程工作平台船掩護，接駁走私香菸，起出未稅私菸約1500箱，全案依違反菸酒管理法罪嫌送辦。
海巡單位1月間接獲情資指稱，有艘工作平台船涉嫌利用海上工程進行期間，接駁私菸謀利，即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦。
專案小組22日發現，該工作平台船進入大鵬灣錨泊，形跡可疑，經比對其航跡研判，該船已接駁私菸進入大鵬灣伺機卸貨上岸，隨即派員監控並申請搜索票展開查緝，上午經切割該船密艙發現堆滿私菸，經犯嫌供稱本次走私私菸約1500箱。1060328
(中央社)
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