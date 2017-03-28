清明連假 聯醫各綜合院區上午開診

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清明連假即將到來，北市聯合醫院指出，3日、4日各綜合院區上午會開診，並加強急診作業。

北市聯醫今天表示，3日、4日逢兒童節及清明節連續假期，中興、仁愛、和平婦幼、陽明、忠孝院區當天會開設內科、外科、婦科、兒科至少各1診，原本排定的各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業。

各院區附設院外門診部、昆明院區則停診，不過，昆明院區的美沙冬給藥服務仍照常。1060328

(中央社)