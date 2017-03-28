澎縣警局配發破窗尾蓋 破窗只要幾秒鐘

澎湖縣政府警察局貫徹警政署「落實第一線執勤員警一人一裝備之目標。」要求，除採購400支鋼質伸縮警棍，配發各外勤單位使用外，近日再轉發警政署核撥之「破窗尾蓋」，以強化員警打擊犯罪的能力。

所謂：「工欲善其事，必先利其器！」鑒於以往警方執行攔檢時，常有拒捕、逃逸之情形發生，為兼顧執法方式及目的之均衡，警政署配發各縣市警局「破窗尾蓋」；澎湖縣政府警察局業將警政署所配發之400個「破窗尾蓋」，全數配發至各分局、直屬(大)隊，供第一線外勤員警使用。若遇顯有犯罪之虞且拒絕攔查、逃逸之可疑對象，可迅速、有效達成任務。

澎湖縣警察局指出，警政署研發之「破窗尾蓋」，裝置在鋼質伸縮警棍底部使用，擊破車窗比開槍還有效。以往員警單持木棍或一般警棍，花2、3分鐘都未必能夠順利擊破車窗；這次配發的「破窗尾蓋」，優點是輕巧、方便攜帶，且勾槽結構設計，僅需短短數秒甚至瞬間就能擊破、勾除玻璃，要求車內拒捕對象下車，不僅可避免使用槍枝可能傷人的風險，還能廣泛運用在其他緊急情況，大幅提升執勤效率及保護民眾安全。

(中時)