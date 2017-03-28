《跆拳道》跆拳道對打規則大改變 考驗選手適應
去年里約奧運結束後，跆拳道進入修改規則週期，世跆盟（WTF）今年1月1日頒布新規則，但今年開始的各場公開賽，又不斷修訂新規則，儘管透過講習讓選手明白新規則變化，但選手要在場上適應，仍須一段時間，對接下來的世錦賽，乃至於台北世大運，都是選手的一大考驗。
對打規則的改變，最主要是後腳中端攻擊得分，從1分改為2分；抬腳3秒判罰部份，則再度修正，如果抬腳超過3秒，若有踢擊動作，則不算犯規，若無則判警告；踢擊對手腰部以下也是犯規；此外．新規則警告從過去2支扣1分，改為1支扣1分。提前結束也有修改，改為差距超過20分。
WTF修改的目的，主要是針對跆拳道採用電子護具後，許多選手改以踩踢動作取分，大幅影響跆拳道欣賞價值，但本次修改規則，卻引來不小批評，因犯規等裁罰，都由主裁判一人決定，不禁讓人懷疑，跆拳道過去採用電子護具就是為了避免人為操弄，如今又走回一人決定犯規扣分的時代，公平性再度受到質疑。
每個裁判的標準不同，將影響選手在場上發揮的狀況，里約奧運國手莊佳佳正是因為對新規則尚未適應，今天的國手決選才踢來綁手綁腳，未來面對新規則的修正，將成為教練團與選手必須一同面對的重要問題。
(中時電子報)
關鍵字：選手
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