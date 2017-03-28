滬台雙城論壇暖身 學者湯紹成：對岸視為地方層級民間交流

台北市副市長鄧家基率隊前往大陸上海，為即將在6月登場的雙城論壇暖身，公訓處長曲兆祥隨行，預計周五返台。市府方面透露，此行由公訓處安排，主要訪問「上海行政學院」，兩市公務員將進行市政業務交流。長期觀察兩岸的政大教授湯紹成指出，大陸方面目前明顯將對台交流分為「官」和「民」兩個層次，但柯文哲市府能主導的雙城論壇目前已是地方層級最高的互動窗口，柯文哲不該輕易放棄這個「機會之窗」。

公訓處指出，此行是依據「上海市與台北市公務人力發展觀摩交流合作備忘錄」安排，針對「都市交通」、「青創科技」、「文化觀光」3大議題，做市政考察。

湯紹成指出，蔡英文政府上台後，北京對台明顯分為兩層；其一是「官」，其二是「民」。「官」的部分對岸完全冷凍不來往，但「民」的部分則繼續拉攏；對柯文哲市府而言，必須看上海方面在北京的政策指導下，是將此地方層級交流放在「官」或「民」的層次。如果只是公務員訓練的部分，很可能只能算是「民」的層次。

湯紹成說，雙城論壇在蔡政府的框架下已經成為地方層級的最高級別交流，當然有指標意義，不過對岸沒有任何理由要表現得特別熱絡，「冷淡而平常」是最可能的情況。他指出，人民是永久的，政府是一時的，所以北京很明白（台灣）人民不能得罪，但既然台灣政府不願相向而行，則將官方「晾在那裡」，直接找美國（川普政府）談，是對岸的斧底抽薪之計。

相對而言，湯紹成認為，柯文哲比對岸更需要成功的雙城論壇；除了世大運，今年成功的雙城論壇必然為有意連任的柯文哲加分，不過他也坦言，柯文哲曾直言自己祖父是日本人，這讓日方將柯文哲視為自己人而在幕後全力撐持，湯紹成認為，綠營很多人做不到的、說不出口的，如「兩岸一家親」「祖父是日本人」之類的發言，可由柯文哲口中聽到，證明柯文哲在政治上務實的一面。

(中時)