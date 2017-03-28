潘維剛抵嘉 黃敏惠相挺以桶箍勉勵
國民黨主席參選人潘維剛「黨員回家」系列28日上午來到嘉義市，前國民黨副主席黃敏惠以好姐妹之姿現身相挺，潘維剛說，她和黃敏惠情誼很深，上次黃參選主席時，她曾出面力挺，這次她要出來參選，也曾問過黃敏惠，雖然出來得晚，但為了國民黨，她願意站出來，重申自己絕對不是外傳某人的側翼，也不嘩眾取巧，雖然其他參選人有主場優勢，但她沒有請客，沒有人頭黨員，相對也沒有包伏，承諾若當選主席，將設南部辦公室，把視野和焦點帶到南台灣。
黃敏惠也說，當初潘要出來時，她就跟她說過「會很甘苦」，因兩人都是正面思維，正向做事，所以她也以當初參選時喊出當國民黨的桶箍概念，期盼潘維剛也能當黨的桶箍。
(中時)
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