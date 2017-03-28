「亞洲最美」Clara真空搶鏡 辣秀半球美背險走光

Clara大秀側乳、事業線。（圖／達志影像）

Clara轉身展現美背。（圖／達志影像）

Clara微笑放送半球。（圖／達志影像）

Wonder Girls前成員藝恩。（圖／達志影像）

韓國女星Clara(李成敏）曾被美國雜誌評選為「世界第二美、亞洲第一美」，前年走出和老闆互咬醜聞後，積極重回螢光幕，今(28日)下午她與眾家女星現身首爾時裝周，Clara以一身深V禮服亮相，倒奶大秀事業線，轉身還露出東、西二半球，讓在場的人都為她捏一把冷汗，擔心她走光。

Clara前年自爆遭前公司老闆性騷擾，之後她被老闆反指說謊，雙方槓上法庭，最後雙方達成和解，Clara恢復自由身後，積極進軍大陸演藝圈，去年演出港片《使徒行者》，並參加大陸電影《情聖》，在故鄉韓國曝光量則減少。

稍早時尚品牌在首爾東大門舉行時裝周開幕式，邀來Clara大秀美背側乳，她更誠意十足對鏡頭彎腰，大露長達10多公分的事業線，力壓Wonder Girls前成員藝恩與其他女星，成為全場焦點。

(中時電子報)