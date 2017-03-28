掃墓避免狀況多 消防呼籲注意火警

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桃園市消防局第4大隊28日在大溪區美華公墓、一天山生命紀念館舉辦清明節防火宣導及搶救演練，呼籲民眾掃墓時注意用火安全。(賴佑維攝)

桃園市消防局第4大隊28日在大溪區美華公墓、一天山生命紀念館舉辦清明節防火宣導及搶救演練，呼籲民眾掃墓時注意用火安全。(賴佑維攝)

清明節前後，消防隊員經常疲於奔命雜草火警，桃園市消防局第4大隊28日在大溪美華公墓及一天山生命紀念館舉辦清明節防火宣導及搶救演練，消防局提醒民眾注意用火安全，避免掃墓發生意外。

消防隊員說，清明節前後，部分民眾掃墓時習慣用火燃燒雜草，或是燃燒冥紙等，但有時火勢無法控制，甚至先人的墓碑還被燒裂，當初要盡孝心的想法反而對先人不敬。

(中時)