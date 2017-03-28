工業及服務業普查處將至 澎湖縣辦理勤前會議

「105年工業及服務業普查」工作將自4月15日至6月15日全面展開實地訪查工作，為使該項普查能夠順利進行，澎湖縣政府27日起召開為期兩天的勤前會議，主計處處長許金珍強調普查最終目標就是希望民眾的生活能更美好，而這也是縣府一貫的施政理念，希望所有工作同仁都能秉持這樣的理念來辦好這次的普查工作，期盼本項攸關國家政策訂定與發展的重要普查工作得以順利推展，圓滿完成。

這次勤前會議特地邀請行政院主計總處研究員苗坤齡抵澎指導，並與縣府建設處科長黃柏璋共同擔任講師，參加人員為各級普查人員，包括縣府主計處、建設處及各鄉市公所普查員、指導員、審核員及行政人員，以及分工調查單位交通部民用航空局馬公航空站、澎湖國家風景區管理處及澎湖區漁會等調查人員共計80多人。

為使各級普查人員工作權責明確，相關訪查程序、作業方法、填表方式更臻完善，講習會以口授配合簡報軟體播放方式進行，就各類工商業普查表填表須知、審核方法與範例解說等作勤前課程解說，讓訪查人員熟悉普查作業以精確掌握資料，最後以各項填寫格式實作說明，並由訪查人員針對各種狀況提出疑問，雙向熱烈溝通，期使訪查時遭遇的困難度降至最低，於期限內完成普查任務。

主計處表示，工業及服務業普查處係每5年舉辦1次之基本國勢調查，本次普查之目的是為蒐集商家基本經營資訊、生產產品或經營服務項目、從業員工情形、使用派遣勞工情形、全年支出、收入與年底資產運用情形、商品銷售管道等基本資料，經整理統計分析後，將提供政府及業者作為未來規劃農林漁牧業發展計畫之依據。

澎湖縣依村里區域劃分為37普查區，凡經營工業及服務業各行業之企業及場所單位，不論為公營或民營，公司組織或非公司組織，已登記或未登記，凡設有固定處所者，均為本普查之對象，依據統計法及其相關規定所獲之個別資料，嚴予保密，縣府籲請受訪民眾放心接受調查。

(中時)