陳永德辦松山信義攝影賽 畫面美呆了
台北市議員陳永德為增進地方文藝氣息，日前舉辦「你眼中的松山信義」攝影比賽，歷經一段時間，共計百餘名業餘攝影愛好者投件參賽，經由兩輪評比及3位評審的評判，共有16名佳作和5名議員獎出線，得獎者不少是以信義區地標101大樓為對象，畫面中呈現出特殊的光影流動，美不勝收。
得獎者之一吳姵婕表示，感謝陳永德議員辦了這個有意義的攝影展，也謝謝評審的青睞，未來她繼續拍攝更多美麗的照片，希望下次還有機會參加。佳作得獎者曾先生則說，眼中的松山還有很多種美麗的可能，希望有下一屆的比賽來發掘更多不同的小角落有更美的呈現。
陳永德表示，舉辦攝影賽目的是鼓勵本區民眾能用不同的視野觀察在地居住的土地，景和人都是攝影者最親近，自然有機會拍出好作品；此外，信義松山濃厚的商業氣息中，也能感染若干文藝風，藉由活動更能帶動居民業餘正當休閒。
(中時)
關鍵字：你眼中的松山信義攝影比賽
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